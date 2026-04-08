Ολυμπιακός: Εκτός Φουρνιέ και Μόρις με Χάποελ

Onsports Team

Στην Αθήνα παρέμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Μόντε Μόρις, ενόψει του αγώνα της Μ. Πέμπτης (09/04) με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον Ολυμπιακό, ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από στοματικής διαταραχές και αυτός είναι ο λόγος που δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας για τη Σόφια.

Παράλληλα, εκτός για τον Ολυμπιακό έμειναν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες με μυϊκό σπασμό στη μέση και θλάση, Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς αντίστοιχα.