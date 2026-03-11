Ομάδες

NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Έμεινε χαμηλά ο Αντετοκούνμπο
AP Photo/Aaron Gash
Onsports Team 11 Μαρτίου 2026, 08:56
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Φοίνιξ Σανς

Μία ακόμα ήττα στην κανονική διάρκεια του NBA γνώρισαν οι Μπακς, μια και οι Σανς άλωσαν το Μιλγουόκι 129-114.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει για τα «Ελάφια», καθώς κινήθηκε σε χαμηλή πτήση, τελειώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, έχοντας ακόμα 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Κούσμα να είναι ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 33 πόντους.

Ωστόσο, οι Μπακς πλήρωσαν την κατάρρευσή τους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, όπου το «συγκρότημα» του Φοίνιξ έτρεξε ένα επιμέρους 29-17 «σφραγίζοντας» τη νίκη με κορυφαίους τους Ντέβιν Μπούκερ, με 27 πόντους, Τζέιλεν Γκριν με 25 πόντους και Ρόις Ο’ Νιλ με 21 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σίξερς-Γκρίζλις 139-129

Χοκς-Μάβερικς 124-112

 

Νετς-Πίστονς 100-138

 

Χιτ-Oυίζαρντς 150-129

Ρόκετς-Ράπτορς 113-99

 

Μπακς-Σανς 114-129

 

Σπερς-Σέλτικς 125-116

Oυόριορς-Μπουλς 124-130 (118-118 κανονική διάρκεια)

 

Μπλέιζερς-Χόρνετς 101-103

 

Κινγκς-Πέισερς 114-109

 

Λέικερς-Τίμπεργουλβς 120-106



