NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Έμεινε χαμηλά ο Αντετοκούνμπο
Μία ακόμα ήττα στην κανονική διάρκεια του NBA γνώρισαν οι Μπακς, μια και οι Σανς άλωσαν το Μιλγουόκι 129-114.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει για τα «Ελάφια», καθώς κινήθηκε σε χαμηλή πτήση, τελειώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, έχοντας ακόμα 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Κούσμα να είναι ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 33 πόντους.
Ωστόσο, οι Μπακς πλήρωσαν την κατάρρευσή τους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, όπου το «συγκρότημα» του Φοίνιξ έτρεξε ένα επιμέρους 29-17 «σφραγίζοντας» τη νίκη με κορυφαίους τους Ντέβιν Μπούκερ, με 27 πόντους, Τζέιλεν Γκριν με 25 πόντους και Ρόις Ο’ Νιλ με 21 πόντους.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Σίξερς-Γκρίζλις 139-129
Χοκς-Μάβερικς 124-112
Νετς-Πίστονς 100-138
Χιτ-Oυίζαρντς 150-129
Ρόκετς-Ράπτορς 113-99
Μπακς-Σανς 114-129
Σπερς-Σέλτικς 125-116
Oυόριορς-Μπουλς 124-130 (118-118 κανονική διάρκεια)
Μπλέιζερς-Χόρνετς 101-103
Κινγκς-Πέισερς 114-109
Λέικερς-Τίμπεργουλβς 120-106