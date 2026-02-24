Ομάδες

ΝΒΑ: Μεγάλη νίκη των Σπερς στο Ντιτρόιτ
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 09:40
NBA

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες το πρόγραμμα του ΝΒΑ, με την εκτός έδρας νίκη των «Σπιρουνιών» να ξεχωρίζει.

Τρεις αναμετρήσεις περιελάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα του ΝΒΑ, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να «κλέβουν» την παράσταση.

Η ομάδα των «Σπιρουνιών» επικράτησε στο Ντιτρόιτ των Πίστονς με 114-103, ενώ με νίκες συνέχισαν και οι Σακραμέντο Κινγκς (123-114 τους Μέμφις Γκρίζλις) και Χιούστον Ρόκετς (125-105 τους Γιούτα Τζαζ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 24/02:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σαν Αντόνιο Σπερς 103-114

Μέμφις Γκρίζλις - Σακραμέντο Κινγκς 114-123

Χιούστον Ρόκετς - Γιούτα Τζαζ 125-105



