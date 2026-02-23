Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα δεδομένα για το μέλλον του – Οι Νετς ετοιμάζονται για γερό μπάσιμο

AP Photo/Jeff Chiu

Οnsports Τeam

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόνο κλειστή δεν μπορεί να θεωρηθεί, με νέα δεδομένα να έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της offseason.

Παρότι η σχετική φημολογία περιορίστηκε μετά το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον δύο φορές MVP.

Σύμφωνα με τον NBA insider Τζέικ Φίσερ του «The Stein Line», αυξάνονται εντός της λίγκας οι εκτιμήσεις πως ο Έλληνας σταρ δύσκολα θα μείνει αμέτοχος σε ενδεχόμενες εξελίξεις, εφόσον παρουσιαστεί ρεαλιστική προοπτική ένταξής του σε ομάδα με ξεκάθαρες βλέψεις τίτλου.

Όπως επισημαίνεται, αρκετοί διεκδικητές του πρωταθλήματος αναμένεται να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και πιο ισχυρά ανταλλακτικά πακέτα το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τις επιλογές που είχαν πριν την προθεσμία του Φεβρουαρίου. Αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί πρόταση αντάξια της αξίας του Αντετοκούνμπο, ικανή να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις στο NBA.

Στο προσκήνιο των ενδιαφερόμενων ομάδων εμφανίζονται οι Μπρούκλιν Νετς, που σύμφωνα με αμερικανικές πηγές συγκαταλέγονται στους πλέον «ζεστούς» μνηστήρες. Το Μπρούκλιν φέρεται να εξετάζει σενάρια πρότασης με κεντρικό άξονα τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, πλαισιωμένο από πολύτιμα draft picks, ή εναλλακτικά μια διαφορετική δομή συμφωνίας που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Μιλγουόκι.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στο καλοκαίρι και στις κινήσεις που θα γίνουν γύρω από τον «Greek Freak», σε μια υπόθεση που ενδέχεται να καθορίσει τις ισορροπίες στη λίγκα.