NBA: Κρίσιμες μέρες για Γιαμπουσέλε στους Νικς
EPA/TOMS KALNINS, ΑΜΠΕ
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 11:40
NBA / Νιου Γιορκ Νικς

NBA: Κρίσιμες μέρες για Γιαμπουσέλε στους Νικς

Σε κρίσιμη καμπή έχει μπει το μέλλον του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με το επόμενο πενθήμερο να θεωρείται καθοριστικό για τις εξελίξεις.

Οι πρώτες φήμες από τις ΗΠΑ θέλουν τον Γάλλο φόργουορντ να βρίσκεται ήδη σε «πακέτα» ανταλλαγών, καθώς οι Νιου Γιορκ Νικς εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν.

Αγκάθι στις συζητήσεις αποτελεί το συμβόλαιό του και συγκεκριμένα τα χρήματα του δεύτερου χρόνου, που αγγίζουν τα 5,8 εκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο ποσό λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετές ομάδες, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν αν μπορούν να επωμιστούν αυτό το οικονομικό βάρος και αν ο Γιαμπουσέλε ταιριάζει πραγματικά στα πλάνα τους.

Ο χρόνος πιέζει και όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο, με τη διάθεση των Νικς να συμπεριλάβουν τον Γάλλο φόργουορντ σε ανταλλαγή και να τον στείλουν εκτός Νέας Υόρκης να θεωρείται δεδομένη.



