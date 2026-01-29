ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά και φουλ θέαμα (vids)

Οnsports Τeam

Πλούσιο θέαμα και χθες στο ΝΒΑ με τους Νικς να διευρύνουν το σερί τους και τους Μάτζικ να παίρνουν το ντέρμπι απέναντι στους Μαιάμι Χιτ.

Εννέα αναμετρήσεις περιελάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα του NBA από τα οποία ξεχώρισα ο… περίπατος των Ουόριορς μέσα στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, το διπλό των «Γουλβς» στο Ντάλας, αλλά και το διπλό των Μέμφις επί των Χόρνετς με το οποίοι η ομάδα των Γκρίζλις έμεινε «ζωντανή» για το play in tournament.

Επίσης, πολύ σημαντικά αποτελέσματα με τους Μάτζικ να επικρατούν των Χιτ και τους Νικς να σημειώνουν την τέταρτη σερί τους νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές

Τα αποτελέσματα

Πέισερς - Μπουλς 113-110

Καβαλίερς - Λέικερς 129-99

Χιτ - Μάτζικ 124-133

Σέλτικς - Χοκς 106-117

Ράπτορς - Νικς 92-119

Γκρίζλις - Χόρνετς 97-112

Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 105-118

Τζαζ - Oυόριορς 124-140

Ρόκετς - Σπερς 111-109