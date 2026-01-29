Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά και φουλ θέαμα (vids)
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 09:44
NBA

ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά και φουλ θέαμα (vids)

Πλούσιο θέαμα και χθες στο ΝΒΑ με τους Νικς να διευρύνουν το σερί τους και τους Μάτζικ να παίρνουν το ντέρμπι απέναντι στους Μαιάμι Χιτ.

Εννέα αναμετρήσεις περιελάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα του NBA από τα οποία ξεχώρισα ο… περίπατος των Ουόριορς μέσα στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, το διπλό των «Γουλβς» στο Ντάλας, αλλά και το διπλό των Μέμφις επί των Χόρνετς με το οποίοι η ομάδα των Γκρίζλις έμεινε «ζωντανή» για το play in tournament.

Επίσης, πολύ σημαντικά αποτελέσματα με τους Μάτζικ να επικρατούν των Χιτ και τους Νικς να σημειώνουν την τέταρτη σερί τους νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές

Τα αποτελέσματα

Πέισερς - Μπουλς 113-110

Καβαλίερς - Λέικερς 129-99

Χιτ - Μάτζικ 124-133

Σέλτικς - Χοκς 106-117

Ράπτορς - Νικς 92-119

Γκρίζλις - Χόρνετς 97-112

Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 105-118

Τζαζ - Oυόριορς 124-140

Ρόκετς - Σπερς 111-109

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ο Μόγκουλκοτς στο Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
13 λεπτά πριν Ο Μόγκουλκοτς στο Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Γεωργιάδης: «Καμιά νευρολογική ζημιά ο τραυματίας»
16 λεπτά πριν ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Γεωργιάδης: «Καμιά νευρολογική ζημιά ο τραυματίας»
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός
28 λεπτά πριν Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved