ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά και φουλ θέαμα (vids)
Πλούσιο θέαμα και χθες στο ΝΒΑ με τους Νικς να διευρύνουν το σερί τους και τους Μάτζικ να παίρνουν το ντέρμπι απέναντι στους Μαιάμι Χιτ.
Εννέα αναμετρήσεις περιελάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα του NBA από τα οποία ξεχώρισα ο… περίπατος των Ουόριορς μέσα στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, το διπλό των «Γουλβς» στο Ντάλας, αλλά και το διπλό των Μέμφις επί των Χόρνετς με το οποίοι η ομάδα των Γκρίζλις έμεινε «ζωντανή» για το play in tournament.
Επίσης, πολύ σημαντικά αποτελέσματα με τους Μάτζικ να επικρατούν των Χιτ και τους Νικς να σημειώνουν την τέταρτη σερί τους νίκη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές
Τα αποτελέσματα
Πέισερς - Μπουλς 113-110
Καβαλίερς - Λέικερς 129-99
Χιτ - Μάτζικ 124-133
Σέλτικς - Χοκς 106-117
Ράπτορς - Νικς 92-119
Γκρίζλις - Χόρνετς 97-112
Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 105-118
Τζαζ - Oυόριορς 124-140
Ρόκετς - Σπερς 111-109