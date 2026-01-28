Ομάδες

Αντετοκούνμπο: Οι Μαιάμι Χιτ ελπίζουν να τον κάνουν δικό τους
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 09:37
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Αντετοκούνμπο: Οι Μαιάμι Χιτ ελπίζουν να τον κάνουν δικό τους

Το σίριαλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ συνεχίζεται με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών, ομάδων με τη Χιτ να είναι έτοιμοι να κάνει την κίνησή της.

Όπως όλα δείχνουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και στο ΝΒΑ έχει ξεσπάσει… πόλεμος για το ποια θα είναι η επόμενη μπασκετική του στέγη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποτελεί μήλον της Έριδος για πολλές ομάδες που θέλουν να τον κάνουν δικό τους και σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν είναι πιθανό να αποχωρήσει πριν το trade deadline.

Όπως ανέφερε, οι Μαϊάμι Χιτ πιστεύουν πως μπορούν να πείσουν τα «Ελάφια» να πουν το «ναι» και να κάνουν δικό τους τον Έλληνα αστέρα. Το καλύτερο πακέτο που μπορούν να προσφέρουν πιθανότατα θα αποτελείται από τους Τάιλερ Χίρου, Κέλ'Ελ Ουέαρ και drafts.

Έτσι, μένει να φανεί αν θα προχωρήσουν σε επίσημη πρόταση και αν θα ολοκληρωθεί σύντομα η θητεία του Αντετοκούνμπο στους Μπακς.



