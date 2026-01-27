NBA Europe: Οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχει επικαντρωθεί – Η αποκάλυψη του Τέιτουμ

Andre Pain, Pool via AP

Οnsports Team

Ο αναπληρωτής κομισάριος Μαρκ Τέιτουμ αποκάλυψε τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχει εστιάσει το NBA Europe.

Το NBA Europe βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, με τη δημιουργία της νέας λίγκας να προχωράει με αργά, αλλά σταθερά βήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, η διοργανώτρια αρχή έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοργάνωση προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και αναμένεται να αποτελείται από 16 ομάδες.

Αναλυτικά, η δήλωση του Τέιτουμ:

«Η ιδέα μας είναι να δημιουργήσουμε αυτό το πρωτάθλημα – ας πούμε 12 έως 16 ομάδες – με τις μεγαλύτερες χώρες να έχουν μόνιμες ομάδες. Ας πούμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία ή Γαλλία. Δύο ομάδες σε καθεμία από αυτές τις αγορές που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θα έχουν ομάδες εκεί και στη συνέχεια θα το ανοίξουμε στο υπόλοιπο οικοσύστημα».