ESPN: «Ο Γιάννης έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς»

Οnsports Τeam

Το σίριαλ Αντετοκούνμπο καλά κρατεί στο ΝΒΑ με δημοσίευμα του ESPN να αναφέρει πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δε θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Μπακς.

Μία ακόμα «βόμβα» έσκασε σήμερα στο ΝΒΑ αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά το δημοσίευμα που ήθελε τον «Greek Freak» να απολύει τον ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, γιατί δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο trade, ήρθε ένα ακόμα δημοσίευμα.

Αυτή τη φορά από το ESPN που κάνει λόγο για το τέλος της καριέρας του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο Έλληνας παίκτης δε θα αγωνιστεί ξανά με την ομάδα του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα, με τον Μαρκ Σπίαρς να αναφέρει: «Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς».

Αυτό σημαίνει πως μέχρι ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αποθεραπευτεί θα έχει γίνει trade και θα έχει αφήσει τους Νικς, με τη διορία για να αποχωρήσει να είναι στις 5 Φλεβάρη.