NBA: Τεράστια «διπλά» για Πέλικανς και Ράπτορς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Eric Gay

Οnsports Τeam

Μεγάλες εκτός έδρας νίκες σημείωσαν οι Νιου Όρλινς Πέλικανς και Τορόντο Ράπτορς κόντρα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αντίστοιχα.

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, οι Πέλικανς «σόκαραν» τους Σπερς, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη 104-95, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την εξαιρετική δεύτερη και τρίτη περίοδο στον αγώνα. Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης ήταν ο Ζάιον Ουίλιαμσον, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ για το double double, τη στιγμή που ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα να σημειώνει 16 πόντους, έχοντας και 16 ριμπάουντ.

Στην Οκλαχόμα, οι Ράπτορς μπόρεσαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο του αγώνα κόντρα στους Θάντερ και πήραν τη νίκη 103-101. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του Ιμάνουελ Κουίκλι για τους Καναδούς με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Καναδός ηγέτης των Πρωταθλητών, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Λόγω κακοκαιρίας, δεν έγιναν οι αναμετρήσεις των Μέμφις Γκρίζλις με τους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά και των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντάλας Μάβερικς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς Αναβολή

Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς Αναβολή

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σακραμέντο Κινγκς 139-116

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 85-111

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Τορόντο Ράπτορς 101-103

Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιού Ορλίνς Πέλικανς 95-104

Φοίνιξ Σανς - Μαϊάμι Χιτ 102-111

Λος Άντζελες Κλίπερς - Μπρούκλιν Νετς 126-89