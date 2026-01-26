Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/01) - Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο πόλο
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (26/01).
Την πρώτη της «μάχη» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών θα δώσει το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01) η Εθνική Ελλάδας. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει τη Σλοβακία και το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών
- 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier
- 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
- 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League
- 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
- 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A
- 21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A
- 22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League
- 22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship
- 22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal