Λόνι Ουόκερ: «Δε ξέρω πότε θα ξαναπαίξω, σπουδαία ομάδα ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Τeam

Τουλάχιστον άλλα τρία παιχνίδια Ευρωλίγκας θα χάσει ο Λόνι Ουόκερ, που μετρά ήδη σχεδόν έναν μήνα εκτός δράσης για τη Μακάμπι λόγω του τραυματισμού του στον ώμο.



«Δεν είναι εύκολο για μένα να κάθομαι έξω και να παρακολουθώ τα πράγματα, αλλά εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου ότι θα πετύχουν ακόμα και χωρίς εμένα. Παρόλο που είμαι τραυματίας, κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Παρακολουθώ το παιχνίδι από το πλάι και φροντίζω να μεταφέρω μηνύματα και οδηγίες στους παίκτες σε μια προσπάθεια να βοηθήσω και να συνεισφέρω. Δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξω. Θέλω πραγματικά να επιστρέψω στο μπάσκετ και ελπίζω να συμβεί σύντομα», ανέφερε ο 27χρονος άσος.

Πάντως τα καλά αποτελέσματα της Μακάμπι, με τελευταία τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, τον ικανοποιούν. «Η ομάδα πέτυχε μια σημαντική και μεγάλη νίκη εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας και καταφέρνει να κρατήσει αήττητη την έδρα της στο Τελ Αβίβ. Νιώθεις ότι όλοι όσοι παίζουν δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και συνεισφέρουν. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον χρειαζόμαστε και θα προσθέσει σημαντική δύναμη πυρός στην επίθεσή μας», τόνισε ο Ουόκερ.