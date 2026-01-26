Ομάδες

Χαμός στο Ισραήλ με τους παίκτες της Χάποελ να χάνουν τα δόντια τους
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 10:40
EUROLEAGUE

Χαμός στο Ισραήλ με τους παίκτες της Χάποελ να χάνουν τα δόντια τους

Επεισοδιακό ματς μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Μπερ Σεβά, με τον Ιτούδη να βλέπει τους παίκτες του να τραυματίζονται σοβαρά και τον πρόεδρο της ομάδας να προσπαθεί να βάλει τέλος σε αυτήν την κατάσταση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει της Μπερ Σεβά με 112-108 στην παράταση, όμως τα πράγματα κύλησαν πολύ δύσκολα για την ομάδα του Έλληνα τεχνικού.

Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό με αποτέλεσμα τρεις παίκτες της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη να χάσουν από ένα δόντι.

«Τρεις από τους παίκτες μας, ο Κρις Τζόουνς, ο Τόμερ Τζινάτ και ο Μπαρ Τιμόρ, έχασαν ένα δόντι. Σεβόμαστε την Μπερ Σεβά και τον Ράμι Χαντάρ, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θέλω να τραυματιστούν οι παίκτες μου», δήλωσε ο Όφερ Γιανάι στο Sport5, με τον Πρόεδρο της ομάδας να θέλει να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση.  



