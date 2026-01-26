Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Τζόσεφ

Οnsports Τeam

Ο Κόρι Τζόσεφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κρις Τζόσεφ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Ο Καναδός γκαρντ που αποτέλεσε τη μεταγραφή – έκπληξη των ερυθρόλευκων την Παρασκευή (23/01), προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας λίγο μετά τις 9:00 την Δευτέρα (26/01).

Πλέον, ο Τζόσεφ θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το υπόλοιπο της σεζόν.