Ολυμπιακός: Οι σκέψεις Μεντιλίμπαρ για Άγιαξ - Ποιες θέσεις «παίζονται»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καταστρώνει τα πλάνα του για το κομβικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, το οποίο αντιμετωπίζεται στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων» σαν ένας πραγματικός τελικός.

Η αναμέτρηση της Τετάρτης (28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ είναι καθοριστική για την πρόκριση στα playoffs της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται τη νίκη ώστε να μην εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βάσκος τεχνικός ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τους παίκτες του μετά το παιχνίδι με τον Βόλο. Παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε σε λάθη και αδυναμίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές σε ένα ματς υψηλού επιπέδου, κάνοντας σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επανάληψή τους.

Όσον αφορά την ενδεκάδα απέναντι στον Άγιαξ, τα περισσότερα κομμάτια του παζλ έχουν σχεδόν «κλειδώσει», με δύο θέσεις να παραμένουν ανοιχτές. Στο κέντρο της άμυνας, ο προπονητής του Ολυμπιακού περιμένει την κατάσταση του Πιρόλα και, εφόσον κριθεί απολύτως έτοιμος, θα του δώσει φανέλα βασικού. Παράλληλα, στη δεξιά πλευρά υπάρχει προβληματισμός για το αν θα διατηρηθεί το δίδυμο Κοστίνια–Ροντινέι, που είχε θετική παρουσία απέναντι στη Λεβερκούζεν, ή αν θα επιλεγεί η λύση του Ποντένσε.

Οι υπόλοιπες θέσεις θεωρούνται δεδομένες, με τους Τζολάκη, Ρέτσο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί να αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί στο μεγάλο παιχνίδι του Άμστερνταμ.