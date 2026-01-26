Ομάδες

ΝΒΑ: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Μοράντ και βλέπουμε…
Onsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 07:40
NBA

Για αυτό το διάστημα θα είναι εκτός αγώνας ο αστέρας των Γκρίζλις και στη συνέχεια θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ο Τζα Μοράντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον, λόγω διαστρέμματος του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου στον αριστερό αγκώνα. Ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις τραυματίστηκε στην ήττα από τους Ατλάντα Χοκς με 124-122 και η ομάδα γνωστοποίησε τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ενώ ανακοίνωσε πως η κατάσταση του δις All-Star άσου θα επανεκτιμηθεί σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Αυτή είναι η τελευταία... αναποδιά στην τρέχουσα σεζόν για τον 26χρονο, ο οποίος είχε απουσιάσει από έξι ματς λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα, πριν επιστρέψει για τη νικηφόρα (126-109) αναμέτρηση των Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ στο Λονδίνο. Ο Μοράντ έχει αγωνιστεί σε μόλις 20 από τα 43 ματς της ομάδας του στην τρέχουσα σεζόν και έχει μέσο όρο 19.5 πόντους, 8.1 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ, εν μέσω εικασιών περί ανταλλαγής του.



