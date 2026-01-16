Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο Γουεμπανιαμά είναι το μέλλον του ΝΒΑ, θα είναι εφιάλτης»

Οnsports Team

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Σαν Αντόνιο, όπου οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 119-101 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη και το τεράστιο περιθώριο βελτίωσης του Γάλλου σέντερ.

Συγκεκριμένα είπε:

«Είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά. Παίρνει λιγότερα σουτ από μακριά, πηγαίνει περισσότερο στις αγαπημένες του θέσεις και όταν το κάνει αυτό ουσιαστικά δεν μπορείς να τον μαρκάρεις. Όσο είναι υγιής είναι το μέλλον του ΝΒΑ. Ταβάνι του είναι ο ουρανός. Θέλει να μάθει, γνωρίζει τις αρετές και τις αδυναμίες του και όταν φτάσει στο επίπεδο που μπορεί, θα είναι εφιάλτης. Ελπίζω όταν συμβεί αυτό εγώ να έχω αποσυρθεί. Όμως λατρεύω να παίζω με τους καλύτερους και θα ήθελα να τον δω σε αυτή την τελική μορφή του προτού είμαι πολύ μεγάλος για να τον αντιμετωπίσω. Όταν αποσυρθώ θα λέω στα παιδιά μου ότι έπαιξα με αυτούς τους μεγάλους παίκτες, τον Κόμπι, τον Λεμπρόν, τον Ντουράντ, τον Γιόκιτς, τον Στεφ, τον Γουέμπι…».

Για το τρίτο σερί ματς που χάνουν οι Μπακς είπε: «Ήταν μια βαριά ήττα. Ο κόουτς αποφάσισε να με αποσύρει νωρίς, μάλλον έκανε καλώς. Στα δύο τελευταία παιχνίδια το παιχνίδι ήταν χαμένο και δεν έπαιξα στην τελευταία περίοδο. Θέλω να παίζω περισσότερο για να βρω τη φόρμα μου. Πρέπει να συνέλθουμε και να κοιτάξουμε το ματς της Δευτέρας στην Ατλάντα. Η προσπάθεια και η έντασή μας πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Αν δεν το κάνουμε, θα βρεθούμε σε ακόμη πιο μεγάλο λάκκο. Ελπίζω να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου».