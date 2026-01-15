NBA: Πήραν το θρίλερ οι Μπουλς, νέα νίκη για Νάγκετς - Τα highlights

AP Photos

Οnsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων του NBA.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Σικάγο, χαρίζοντας τη νίκη στους Μπουλς με 128-126 απέναντι στους Τζαζ, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μαυροβούνιος σέντερ πέτυχε το καθοριστικό λέι απ τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 35 πόντους.

Οι Τζαζ είχαν επιστρέψει δυναμικά από το -12, ισοφαρίζοντας στους 126 πόντους με καλάθι του Μπράις Σένσαμπο, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 43 πόντους, καλύπτοντας το κενό του απόντα Λάουρι Μαρκάνεν. Για τη Γιούτα, ο Κεϊόντε Τζορτζ είχε 25 πόντους, αλλά αστόχησε στο σουτ της νίκης.

Στην Ιντιάνα, οι Ράπτορς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους Πέισερς, επικρατώντας με 115-101 χάρη στο εκρηκτικό τους ξεκίνημα. Ο Μπράντον Ίνγκραμ ήταν ο ηγέτης με 30 πόντους, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε, ενώ ο Σκότι Μπαρνς πρόσθεσε 26 πόντους και 13 ασίστ.

Οι Καναδοί «καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς από το πρώτο δωδεκάλεπτο, όταν προηγήθηκαν 39-18, χωρίς να χάσουν ποτέ το προβάδισμα. Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ ξεχώρισε με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς πανηγύρισαν μια σπάνια νίκη, επικρατώντας 116-113 των Νετς, με τον Τρέι Μέρφι να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 34 πόντους.

Ο Σαντίκ Μπέι αποδείχθηκε καθοριστικός στο τελευταίο λεπτό, ισοφαρίζοντας με τρίποντο και στη συνέχεια σκοράροντας με κάρφωμα και βολές, σφραγίζοντας το αποτέλεσμα. Ο Ζάιον Γουίλιαμσον πρόσθεσε 25 πόντους, ενώ το Μπρούκλιν γνώρισε την όγδοη ήττα του στα τελευταία εννέα παιχνίδια, παρά τους 20 πόντους του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Ράπτορς 101-115





Σίξερς-Καβαλίερς 107-133





Μπουλς-Τζαζ 128-126





Πέλικανς-Νετς 116-113





Μάβερικς-Νάγκετς 109-118





Κινγκς-Νικς 112-101





Κλίπερς-Γουίζαρντς 119-105