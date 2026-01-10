ΝΒΑ: Οι Γκρίζλις το συζητούν για ανταλλαγή του Τζα Μοράντ

Onsports Team

Οι Μέμφις Γκρίζλις εξετάζουν προτάσεις ανταλλαγής που αφορούν τον δύο φορές All-Star γκαρντ Τζα Μοράντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μοράντ ενόψει της προθεσμίας ανταλλαγών του NBA στις 5 Φεβρουαρίου, με τους Γκρίζλις να δίνουν προτεραιότητα στην απόκτηση επιλογών draft και νεαρών παικτών.

Ο 26χρονος είναι επιλέξιμος να υπογράψει το καλοκαίρι τριετή επέκταση συμβολαίου, αξίας 178 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 19 πόντους και 7,6 ασίστ σε 18 αγώνες (όλους ως βασικός), αγωνιζόμενος στην τρίτη σεζόν ενός πενταετούς συμβολαίου αξίας 197 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και τη σεζόν 2027-28.

Τον Νοέμβριο, ο Μοράντ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα για συμπεριφορά επιζήμια για την ομάδα. Νωρίτερα στην καριέρα του είχε δεχθεί δύο τιμωρίες για περιστατικά που αφορούσαν όπλα.

Στην καριέρα του στο NBA έχει μέσο όρο 22,4 πόντους και 7,4 ασίστ σε 325 αγώνες (323 ως βασικός), από τότε που επιλέχθηκε από το Μέμφις στο Νο2 του NBA Draft 2019, προερχόμενος από το Murray State.