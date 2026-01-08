Ομάδες

Τρέι Γιανγκ: Το trade οριστικοποιήθηκε και αποχώρησε τελευταία φορά από το γήπεδο ως "γεράκι" (vid)
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 11:59
NBA

Τρέι Γιανγκ: Το trade οριστικοποιήθηκε και αποχώρησε τελευταία φορά από το γήπεδο ως "γεράκι" (vid)

Ο Τρέι Γιανγκ αποχώρησε για τελευταία φορά ως παίκτης των Χοκς από το γήπεδο της ομάδας που αγωνίστηκε για τελευταία οκτώ χρόνια. 

Ο Τρέι Γιανγκ δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους Χοκς και να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του. Η επιθυμία του παίκτη έγινε πραγμακότητα μιας και το trade μεταξύ των Χοκς και των Ουίζαρντς οριστικοποιήθηκε και ο έμπειρος παίκτης γυρίζει σελίδα στην καριέρα του. 

Την ώρα που οι Χοκς αγωνιζόταν με τους Πέλικανς, ο Γιανγκ έμαθε ότι το trade οριστικοποιήθηκε και έτσι θα μετακομίσει στους Ουίζαρντς, με αντάλλαγμα τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον Κόρι Κίσπερτ.

Το χαμόγελό του στο άκουσμα της είδησης τα... είπε όλα, με τον Γιανγκ να αποχωρει για τελευταία φορά ως "γεράκι" από το γήπεδο που μεγαλούργησε. 

 



