Αντετοκούνμπο: "Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής"

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τους Ουόριορς, για τη... σχέση του με τους διαιτητές και υπογράμμισε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ουόριορς, ο Ντοκ Ρίβερς τα έβαλε με τους διαιτητές και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για όσα πρέπει να αντιμετωπίσει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του έστι ώστε να κάνουν την ανατροπή των δεδομένων και να πετύχουν τον στόχο τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να μείνουμε στο πλάνο και θα είμαστε καλά. Συγχαρητήρια στο Γκόλντεν Στέιτ, νομίζω ότι έπαιξαν καλό μπάσκετ, έβαλαν δύσκολα σουτ. Όταν χτίζεις νοοτροπία νικητή όλα αυτά τα χρόνια, αυτό συμβαίνει. Έχουμε δύο ακόμα σε αυτό το ταξίδι, ελπίζουμε να πάρουμε τα δύο επόμενα και να επιστρέψουμε σπίτι.

Πιστεύω πραγματικά ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα χάσουν μερικές φάσεις. Είναι ΟΚ. Δεν νομίζω ότι είμαι από τους παίκτες που διαμαρτύρονται πολύ. Προφανώς όλοι έχουν μάτια και έχουν την άποψή τους. Στο τέλος της ημέρας είναι άνθρωποι, θα χάσουν φάσεις. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η σχέση παίκτη – διαιτητή. Ερχόμενος από την Ελλάδα έβλεπα στην τηλεόραση όταν ο Άιβερσον, ο Τζόρτναν, ο Κόμπι, ο Σακ και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι προσέγγιζαν τους διαιτητές και είχαν συζητήσεις για το τι νόμιζαν ότι ήταν, ένιωθαν άνετα να το κάνουν.

Προσπαθώ να παίζω τίμιο παιχνίδι. Αν πέσω στο παρκέ σημαίνει ότι κάποιος με έσπρωξε ή με χτύπησε στο πρόσωπο. Έχω ένα καλάθι που κατά τη γνώμη μου ήταν και φάουλ. Κατεβαίνοντας κάποιος με έσπρωξε, το είδατε; Δεν είμαι τρελός έτσι; Γιατί δεν σφυρίζεται; Αλλά καταλαβαίνω, είναι άνθρωποι. Κάποιες φορές προσεγγίζω τον διαιτητή και ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, κάποιες φορές κάνουν το ίδιο, είναι άνθρωποι και το καταλαβαίνω.

Πρέπει να ζω με αυτό και να προσπαθώ να μην διαμαρτύρομαι. Δεν είναι αυτός ο λόγος που χάσαμε. Το Γκόλντεν Στέιτ έπαιξε καλύτερα. Δεν εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλον, δεν παίρναμε τα ριμπάουντ. Υπήρχαν στιγμές που η ενέργεια και η προσπάθεια ήταν καλή και κάποιες στιγμές που δεν ήταν. Έκαναν το ακριβώς αντίθετο και κατάφεραν να πάρουν το ματς.

Πρέπει να πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής. Δεν πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη γιατί θα μείνουμε εκτός μάχης. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Δεν είμαστε η ομάδα του 2019-20 που θα κερδίζαμε κάθε ομάδα 10-15 πόντους. Δεν είμαστε εκείνη η ομάδα, αλλά είμαστε μία ομάδα μπορεί κάθε βράδυ να κερδίζει το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να βάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση”.