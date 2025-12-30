Αγωνία για Γιόκιτς: Χτύπησε στο γόνατο και φόβοι για μεγάλη ζημιά

Οnsports Τeam

Μεγάλη αγωνία στην ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην είναι αισιόδοξες.

Ότι χειρότερο για τους Ντένβερ Νάγκετς λίγο πριν το τέλος του 2025. Οι άνθρωποι της ομάδας του Ντένβερ είδαν τον Σέρβο σέντερ να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μαιάμι Χιτ και τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου να είναι απαισιόδοξες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι για μεγάλη ζημιά στο γόνατο.

Το κακό συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς, σε ένα πίσω βήμα βρήκε το πόδι του «Τζόκερ» και αυτό φάνηκε να λυγίζει προς τα μέσα, θυμίζοντας την υπερέκταση που είχε υποστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολής απέναντι στους Χοκς το 2021.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρόκειται για τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Πρέπει να περάσει από όλη τη διαδικασία. Παρακολουθώντας το ημίχρονο, φαινόταν σαν τα πόδια του να μπλέχτηκαν με έναν συμπαίκτη του. Προφανώς, αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό είναι μέρος του ΝΒΑ. Όποιος τραυματίζεται σε αυτό το παιχνίδι, είναι κάπως οδυνηρό, ειδικά για κάποιον τόσο ξεχωριστό όσο αυτός. Θα μάθουμε περισσότερα αύριο. Θα προχωρήσουμε ως ομάδα», ανέφερε μετά το ματς ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν.