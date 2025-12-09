NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Abbie Parr

Onsports Team

Σημαντική νίκη πήραν οι Σανς στη Μινεσότα, επικρατώντας 108-105 των Τίμπεργουλβς, τη στιγμή που οι Σπερς δεν… αυτοκτόνησαν στη Νέα Ορλεάνη και οι Πέισερς πήραν… ανάσα κόντρα στους Κινγκς.

Στη Μινεσότα, οι Σανς πέτυχαν μια τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς 108-105. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να έχουν τον πλήρη έλεγχο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως η τέταρτη εξελίχθηκε σε… παγίδα για αυτούς.

Οι Σανς βρήκαν ρυθμό, έπαιξαν με αποφασιστικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ και με ένα επί μέρους 24-21 ανέτρεψαν την κατάσταση, φεύγοντας από τη Μινεσότα με ένα μεγάλο «διπλό» που τους ανέβασε στο 14-10. Ο Μαρκ Ουίλιαμς ήταν ο ηγέτης τους με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο συγκλονιστικός Άντονι Έντουαρντς, με 40 πόντους και 9 ριμπάουντ, δεν αρκούσε στους Τίμπεργουλβς.

Στην Ιντιανάπολις, Πέισερς και Κινγκς, δύο από τις ομάδες που έχουν απογοητεύσει μέχρι στιγμής στη σεζόν, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τελικά στη νίκη 116-105. Οι Πέισερς μπήκαν με ορμή, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το +15.

Οι Κινγκς, ωστόσο, έβγαλαν αντίδραση στην τρίτη περίοδο, πλησιάζοντας στους τέσσερις πόντους και βάζοντας φωτιά στο ματς. Η τελευταία περίοδος όμως άνηκε ολοκληρωτικά στους Πέισερς, που επέστρεψαν στον έλεγχο και καθάρισαν το παιχνίδι, φτάνοντας τις έξι νίκες στην σεζόν και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Κινγκς στο 6-18.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Άντριου Νέμπχαρντ με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έκανε τριπλ-νταμπλ (24-13-14) χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση.

Το τελευταίο ματς της βραδιάς στη Νέα Ορλεάνη είχε σασπένς μέχρι το τέλος. Οι Σπερς ξεκίνησαν εντυπωσιακά, πήραν προβάδισμα 20 πόντων στο ημίχρονο και έμοιαζαν έτοιμοι για μια άνετη επικράτηση απέναντι στους αδύναμους φέτος Πέλικανς. Η εικόνα όμως άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι σημείωσαν ένα εντυπωσιακό 45-23 και βρέθηκαν μπροστά με 102-100, ολοκληρώνοντας μια τρομερή ανατροπή.

Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, με τους Πέλικανς να παλεύουν σκληρά, όμως οι Σπερς απέφυγαν το κάζο χάρη στη ψυχραιμία τους και στη συμβολή του Ντίλαν Χάρπερ στις κρίσιμες στιγμές, φεύγοντας νικητές 135-132. Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Τζούλιαν Σαμπάνιε με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Κουίν ξεχώρισε για τους Πέλικανς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό τριπλ-νταμπλ (33-10-10).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: