Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Ryan Sun
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 08:39
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μετατρέψει σε… εφιαλτική τη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν τη 10η ήττα τους στα τελευταία 12 παιχνίδια - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA.

Το Μιλγουόκι μετρούσε 15 σερί νίκες επί του Ντιτρόιτ, αλλά αυτή τη φορά οι Πίστονς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, καθώς επικράτησαν 124-112.

Οι πρωτοπόροι της Ανατολής έφτασαν τις 19 νίκες σε 24 αγώνες, έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους και 12 ασίστ.

Από την άλλη, τα «Ελάφια» γνώρισαν τη 10η ήττα τους στα τελευταία 12 παιχνίδια, έπεσαν στο 10-15 κι είναι στην 11η θέση της Ανατολής.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (07/12):

  • Μπρούκλιν – Νέα Ορλεάνη 119-101
  • Ουάσινγκτον – Ατλάντα 116-131
  • Κλίβελαντ – Γκόλντεν Στέιτ 94-99
  • Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112
  • Μαϊάμι – Σακραμέντο 111-127
  • Μινεσότα – Λ.Α. Κλίπερς 109-106
  • Ντάλας – Χιούστον 122-109

Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons | Full Game Highlights | December 6 | 2025-26 NBA Season



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ
26 λεπτά πριν GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!
1 ώρα πριν Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα
1 ώρα πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα
SUPER LEAGUE
Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό
2 ώρες πριν Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved