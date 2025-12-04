Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» κινδυνεύει να μείνει εκτός βραβείων, λόγω του τραυματισμού

AP Foto/Kylie Bridenhagen

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα απουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες, κάτι που μπορεί να του στερήσει και την υποψηφιότητα για τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν στο NBA!

Ο «Greek Freak» συμμετέχει ανελλιπώς τις τελευταίες επτά σεζόν στα βραβεία και τις All-NBA πεντάδες.

Φέτος, όμως, μπορεί να μην είναι σε αυτή τη θέση, καθώς οι κανονισμοί του NBA αναφέρουν ότι ένας παίκτης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 65 συμμετοχές στην κανονική περίοδο. Ο Αντετοκούνμπο έχει ήδη χάσει εφτά αγώνες και με τον νέο τραυματισμό του μπορεί να χάσει άλλους 11, κάτι που τον βάζει στο όριο για τους 65 αγώνες.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι για να μετρήσει μια συμμετοχή για τα βραβεία θα πρέπει ο παίκτης να έχει αγωνιστεί τουλάχιστον 20 λεπτά. Για παράδειγμα, ο αγώνας κόντρα στο Κλίβελαντ στις 17 Νοεμβρίου, όπου πρόλαβε να παίξει 13 λεπτά δεν λογίζεται ως συμμετοχή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ελπίζει ότι φέτος θα γίνει ο 28ος παίκτης στην ιστορία που θα βρεθεί για 10η φορά σε All-NBA πεντάδα κι ο 14ος που θα φτάσει τις οκτώ παρουσίες στην κορυφαία πεντάδα. Ο «Greek Freak» βρισκόταν ακόμα και στην κουβέντα για το βραβείο του MVP, μετρώντας 28.9 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.