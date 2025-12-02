Ομάδες

Ο Giannis ικέτευε για ένα φάουλ (vid)
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 10:52
NBA

Ο Giannis ικέτευε για ένα φάουλ (vid)

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ικετεύει τους διαιτητές να του δώσουν ένα φάουλ δείχνοντας παράλληλα τις πληγές στο χέρι του. 

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές της αναμέτρησης με τους Ουίζαρντς, καθώς και αυτή τη φορά επέτρεπαν στους αντιπάλους του να τον παίζουν αρκετά σκληρά. 

Έτσι, ο σούπερ σταρ των Μπακς στην πρώτη περίοδο στην αναμέτρηση κόντρα στους Ουίζαρντς είδε τον πρώην συμπαίκτη του, Κρις Μίντλετον, να του κάνει φάουλ αφού έβαλε το καλάθι, αλλά τους διαιτητές να μην σφυρίζουν τίποτα.

Τότε ο Γιάννης πήγε προς το μέρος της Ντάνικα Μόσερ και της έδειχνε τις πληγές που είχε στο σώμα του από τα μαρκαρίσματα, ικετεύοντας για ένα φάουλ!

Δείτε το βίντεο:



