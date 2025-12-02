ΝΒΑ: Στην κορυφή του Top-10 ο Κουλιμπαλί (vid)

Οnsports Τeam

Για ένα ακόμα βράδυ πλούσιο θέαμα από τις ομάδες του ΝΒΑ με την ομάδα των Ουίζαρντς να «κλέβει» την παράσταση τόσο για την νίκη επί των Μπακς, όσο και για το κάρφωμα του Μπιλάλ Κουλιμπαλί.

Κάτι περισσότερο από πλούσιο το θέαμα για μία ακόμα βραδιά στο ΝΒΑ με το Top-10 να περιλαμβάνει απίστευτες φάσεις.

Στην κορυφή του σημερινού Top ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί από την νίκη των Ουίζαρντς επί των Μπακς, με τον παίκτη των νικητών να κλέβει την μπάλα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να την καρφώνει στο καλάθι της ομάδας του Μιλγουόκι.