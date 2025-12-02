Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: Οι «Ήλιοι»… έκαψαν τους Λέικερς και τα «Πιστόνια» συνεχίζουν ακάθεκτα (vid)
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 09:54
NBA

ΝΒΑ: Οι «Ήλιοι»… έκαψαν τους Λέικερς και τα «Πιστόνια» συνεχίζουν ακάθεκτα (vid)

Με έναν εξαιρετικό Ντίλον Μπρουκς οι Σανς έβαλαν τέλος στο σερί των Λος Άντζελες Λέικερς, τη στιγμή που οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την προέλασή τους.

Τη στιγμή που οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να προβληματίζουν εντόνως να και να προσθέτουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν να παρελαύνουν στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Τα «Πιστόνια» επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 99-98, σε ένα παιχνίδι… θρίλερ, με την ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είναι στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας με 17 νίκες και 4 ήττες ενώ η ομάδα της Ατλάντα υποχώρησε στο 13-9 και είναι στην έβδομη θέση.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (95-95) στα 72 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Ο Κάνινγκχαμ με πέντε διαδοχικούς πόντους έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους Πίστονς 17 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και ουσιαστικά «σφράγισε» την νίκη για την ομάδα του.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο  Τζέιλεν Ντούρεν σημείωσε double double με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τέλος στο σερί των Λέικερς

Μετά από 7 συνεχόμενες νίκες ήρθε η ώρα για την ήττα για τους Λος Άντζελες Λέρικες. Οι Φοίνιξ Σαςν αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του με τους «Ήλιους» να επικρατούν με 125-108. Στο 15-5 είναι το ρεκόρ της ομάδας του Λος Άντζελες που είναι στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας. Στο 13-9 βρίσκονται οι Σανς και την έβδομη θέση της Δύσης.

Κορυφαίος για τους νικητές δεν ήταν άλλος από τον Ντίλον Μπρουκς που είχε 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους «Λιμνανθρώπους» ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν κορυφαίος για την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Πίστονς - Χοκς 99-98

Πέισερς - Καβαλίερς 119-135

Ουίζαρντς - Μπακς 129-126

Νετς - Χορνετς 116-130

Χιτ - Κλίπερς 140-123

Μάτζικ - Μπουλς 125-120

Νάγκετς - Μάβερικς 121-131

Τζαζ - Ρόκετς 133-123

Λέικερς - Σανς 108-125



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ: Αυλαία στο Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
47 λεπτά πριν Βόλεϊ: Αυλαία στο Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στο Πανθεσσαλικό - Πρόγραμμα και μεταδόσεις 4ης αγωνιστικής
1 ώρα πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αυλαία στο Πανθεσσαλικό - Πρόγραμμα και μεταδόσεις 4ης αγωνιστικής
BET
Δυνατό πρόγραμμα με PL, LaLiga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας με αμέτρητες αγορές
2 ώρες πριν Δυνατό πρόγραμμα με PL, LaLiga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας με αμέτρητες αγορές
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Μία ακόμη σκηνή βίας στο Grand Hotel προκάλεσε αντιδράσεις όπως και ο «αόρατος» Κουκουράκης