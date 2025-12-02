ΝΒΑ: Οι «Ήλιοι»… έκαψαν τους Λέικερς και τα «Πιστόνια» συνεχίζουν ακάθεκτα (vid)

Οnsports Τeam

Με έναν εξαιρετικό Ντίλον Μπρουκς οι Σανς έβαλαν τέλος στο σερί των Λος Άντζελες Λέικερς, τη στιγμή που οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την προέλασή τους.

Τη στιγμή που οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να προβληματίζουν εντόνως να και να προσθέτουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν να παρελαύνουν στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Τα «Πιστόνια» επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 99-98, σε ένα παιχνίδι… θρίλερ, με την ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είναι στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας με 17 νίκες και 4 ήττες ενώ η ομάδα της Ατλάντα υποχώρησε στο 13-9 και είναι στην έβδομη θέση.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (95-95) στα 72 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Ο Κάνινγκχαμ με πέντε διαδοχικούς πόντους έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους Πίστονς 17 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και ουσιαστικά «σφράγισε» την νίκη για την ομάδα του.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν σημείωσε double double με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τέλος στο σερί των Λέικερς

Μετά από 7 συνεχόμενες νίκες ήρθε η ώρα για την ήττα για τους Λος Άντζελες Λέρικες. Οι Φοίνιξ Σαςν αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του με τους «Ήλιους» να επικρατούν με 125-108. Στο 15-5 είναι το ρεκόρ της ομάδας του Λος Άντζελες που είναι στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας. Στο 13-9 βρίσκονται οι Σανς και την έβδομη θέση της Δύσης.

Κορυφαίος για τους νικητές δεν ήταν άλλος από τον Ντίλον Μπρουκς που είχε 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους «Λιμνανθρώπους» ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν κορυφαίος για την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Πίστονς - Χοκς 99-98

Πέισερς - Καβαλίερς 119-135

Ουίζαρντς - Μπακς 129-126

Νετς - Χορνετς 116-130

Χιτ - Κλίπερς 140-123

Μάτζικ - Μπουλς 125-120

Νάγκετς - Μάβερικς 121-131

Τζαζ - Ρόκετς 133-123

Λέικερς - Σανς 108-125