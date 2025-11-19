Το NBA «επιστρατεύει» την τεχνητή νοημοσύνη και φέρνει την επανάσταση στον προγραμματισμό αγώνων

Οnsports Τeam

Στον βωμό της θεαματικότητας και του κέρδους, ο «μαγικός κόσμος» του NBA έχει μετατραπεί σε… δοκιμασία για τους αθλητές αλλά και τους οργανισμούς.

Τα συνεχή ταξίδια, η υψηλή ένταση και η μεγάλη συχνότητα των αγώνων, μετά την προσθήκη και του NBA Cup σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα 82 αγώνων, συν εκείνων των πλέι–οφ για τις ομάδες που προκρίνονται, προκαλεί συσσωρευμένη σωματική και ψυχολογική κόπωση των παικτών.

Η Λίγκα στοχεύει να προσφέρει μία λύση σε αυτό το ζήτημα, μέσω επένδυσης σε νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Fastbreak AI, εταιρεία που ειδικεύεται στη βελτιστοποίηση προγραμμάτων αγώνων στον αθλητισμό, εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. δολαρίων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στον χώρο των κορυφαίων πρωταθλημάτων διεθνώς.

Οι εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Greycroft και GTMfund ηγούνται της χρηματοδότησης, ενώ, συμμετέχουν και πρώην επαγγελματίες αθλητές, μεταξύ των οποίων οι «αστέρες» του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Λάρι Φιτζέραλντ Τζούνιορ και Λουκ Κιούκλι. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης το ΝΒΑ και το NHL, χωρίς να αποκαλύπτεται η αποτίμηση της εταιρείας.

Οι αθλητικές λίγκες αξιοποιούν εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση αγωνιστικών επιδόσεων, την εκτίμηση κινδύνου τραυματισμών και τη διευκόλυνση διαδικασιών, όπως το άμεσο ριπλέι (σ.σ instant replay). Πολλές από αυτές συνεργάζονται ήδη με τεχνολογικούς «κολοσσούς» όπως οι Amazon, Google και IBM.

Ο πρώην άσος των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και πλέον επικεφαλής επενδύσεων του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Λι, ανέφερε ότι η τεχνολογία της εταιρείας ενισχύει κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες της λίγκας. «Η επένδυση αντανακλά την πίστη μας στη συνέχιση της καινοτομίας τους σε όλο το οικοσύστημα του επαγγελματικού και νεανικού αθλητισμού», τόνισε.

Η Fastbreak AI συνεργάζεται επίσης με το NHL, το MLS και διοργανώτριες αρχές του κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για την ενίσχυση των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ, με στόχο βαθύτερη διείσδυση στον χώρο του ερασιτεχνικού και νεανικού αθλητισμού, όπως τα τουρνουά εκτός έδρας για ομάδες νεανικών πρωταθλημάτων. Παράλληλα, προβλέπονται νέες προσλήψεις μηχανικών.