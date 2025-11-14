Οι Ντάλας Μάβερικς απέλυσαν τον γενικό διευθυντή Νίκο Χάρισον

Onsports Team

Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοίνωσαν την απόλυση του γενικού διευθυντή Νίκο Χάρισον, τερματίζοντας μια τετραετή θητεία που χαρακτηρίστηκε από τολμηρές κινήσεις και κορυφώθηκε με την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς

Η απομάκρυνση του Χάρισον έρχεται ύστερα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα (3-8) στη σεζόν 2025-26, το οποίο ανέτρεψε το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά τη συμμετοχή των Μάβερικς στους τελικούς του ΝΒΑ το 2024 και την επιλογή του κορυφαίου ταλέντου Κούπερ Φλαγκ στο φετινό ντραφτ.

«Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευσή μας να οικοδομήσουμε έναν οργανισμό επιπέδου πρωταθλητισμού, που θα ανταποκρίνεται στους παίκτες, τους συνεργάτες και -πάνω απ’ όλα- στους φιλάθλους μας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Πάτρικ Ντιμόν, σε ανακοίνωση της ομάδας.

Η θητεία του Χάρισον καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ανταλλαγή του Φεβρουαρίου, με την οποία ο διεκδικητής του τίτλου του MVP, Λούκα Ντόντσιτς, μετακόμισε στους Λέικερς, με αντάλλαγμα τον Άντονι Ντέιβις και μελλοντικά δικαιώματα ντραφτ.

Η συγκεκριμένη ανταλλαγή, που είχε παρουσιαστεί εσωτερικά ως «επανεκκίνηση» για καλύτερη ισορροπία στο ρόστερ, δέχθηκε έντονη κριτική. Ο Ντόντσιτς, που οδήγησε το Λος Άντζελες σε 50 νίκες και την τρίτη θέση στη Δύση την περασμένη σεζόν, ξεκίνησε φέτος εντυπωσιακά, όντας πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 37,1 πόντους ανά αγώνα.

Αντίθετα, ο Ντέιβις αντιμετωπίζει τραυματισμούς από την άφιξή του στο Ντάλας, έχοντας αποχωρήσει από τον αγώνα της 29ης Οκτωβρίου με θλάση στη γάμπα και χάσει έξι συνεχόμενους αγώνες. Παρά τις καλές εμφανίσεις του 18χρονου Φλαγκ, οι Μάβερικς μετρούν πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, ενώ η δυσαρέσκεια των φιλάθλων μεγαλώνει, με συνθήματα «Fire Nico!» να ακούγονται στην έδρα της ομάδας, το American Airlines Center.

Η απόφαση του Ντιμόν να κινηθεί πριν από τα μέσα Νοεμβρίου αντανακλά την απογοητευτική πορεία της ομάδας και την αυξανόμενη πίεση για σταθεροποίηση της κατεύθυνσής της.