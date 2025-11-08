Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο… αγριεμένος «Greek Freak» έπιασε τους «ταύρους» από τα κέρατα!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε απίστευτα πράγματα κι οι Μπακς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο NBA Cup 2025.
Ο «Greek Freak» ήταν σε… beast mode και το Μιλγουόκι ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια του για να κάνει το «back-to-back» στο Κύπελλο του NBA.
Οι Μπακς επικράτησαν 126-110 των Μπουλς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει το τριπλ νταμπλ για μια ασίστ. Συγκεκριμένα, «γέμισε» τη στατιστική του, έχοντας 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.
Τα «Ελάφια» επέκτειναν το εντυπωσιακό σερί τους στο NBA Cup, καθώς στα τρία χρόνια που έχει καθιερωθεί έχουν ρεκόρ 13-1! Η μοναδική ήττα τους ήταν στον ημιτελικό του 2023 από τους Πέισερς στο Λας Βέγκας.
Όσον αφορά στην τρέχουσα σεζόν, οι Μπακς ανέβηκαν στο 6-3, ενώ επόμενος αντίπαλος τους είναι οι Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ, το βράδυ της Κυριακής (07/11), στις 22:30 στο Μιλγουόκι.
Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- 41 πόντοι
- 15/29 δίποντα
- 1/3 τρίποντα
- 8/11 βολές
- 15 ριμπάουντ
- 9 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 2 μπλοκ
- 4 λάθη
- 1 φάουλ
- +16 στο +/-
- σε 37 λεπτά
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 41 (15ριμπ., 9ασ.), Τέρνερ 23 (5τρ., 7ριμπ.), Γκριν 6 (2τρ., 5ασ.), Ρόλινς 20 (4τρ., 6ριμπ.), Άντονι 11 (1τρ., 5ασ.), Κόφι 2, Κούζμα 11 (1τρ., 8ριμπ.), Πόρτις 7 (1τρ., 5ριμπ.), Σιμς.
ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκό 6, Μπουζέλις 20 (2τρ., 8ριμπ.), Βούτσεβιτς 16 (2τρ., 6ριμπ.), Τζόουνς 17 (5ριμπ.), Γκίντι 16 (2τρ., 7ριμπ., 14ασ.), Ουίλιαμς 6 (2τρ., 6ριμπ.), Χέρτερ 13 (1τρ., 5ασ.), Ντοσούνμου 7 (1), Σμιθ 7, Τέρι 2, Φίλιπς.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/11):
- Ορλάντο – Βοστώνη 123-110
- Ουάσινγκτον – Κλίβελαντ 114-148
- Ατλάντα – Τορόντο 97-109
- Μπρούκλιν – Ντιτρόιτ 107-125
- Σαν Αντόνιο – Χιούστον 121-110
- Μαϊάμι – Σάρλοτ 126-108
- Μέμφις – Ντάλας 118-104
- Μιλγουόκι – Σικάγο 126-110
- Μινεσότα – Γιούτα 137-97
- Ντένβερ – Γκόλντεν Στέιτ 129-104
- Σακραμέντο – Οκλαχόμα Σίτι 101-132
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Νέα Υόρκη 5-3
- Φιλαδέλφεια 5-3
- Τορόντο 5-4
- Βοστώνη 4-6
- Μπρούκλιν 1-8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 7-2
- Σικάγο 6-2
- Κλίβελαντ 6-3
- Μιλγουόκι 6-3
- Ιντιάνα 1-7
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Μαϊάμι 5-4
- Ατλάντα 4-5
- Ορλάντο 4-5
- Σάρλοτ 3-6
- Ουάσινγκτον 1-8
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 9-1
- Ντένβερ 6-2
- Πόρτλαντ 5-3
- Μινεσότα 5-4
- Γιούτα 3-6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 7-2
- Γκόλντεν Στέιτ 5-5
- Φοίνιξ 4-5
- Λ.Α. Κλίπερς 3-5
- Σακραμέντο 3-6
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 6-2
- Χιούστον 5-3
- Μέμφις 4-6
- Νέα Ορλεάνη 2-6
- Ντάλας 2-7