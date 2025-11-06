ΝΒΑ: Οι Μπλέιζερς «έσπασαν» το αήττητο των Θάντερ

Οnsports Τeam

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που στο… νήμα δεν πήγε στην παράταση η ομάδα του Πόρτλαντ επικράτησε των πρωταθλητών και έβαλε τέλος στο σερί τους.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έμελλε να είναι η ομάδα που θα έβαζε τέλος στο νικηφόρο σερί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα που για ένα εκατοστό δεν πήγε στην παράταση οι Μπλέιζερς επικράτησαν των Θάντερ με 121-119 και πήραν την νίκη της… βραδιάς στο ΝΒΑ.

Με το σκορ στο 121-118, έγινε η φάση του αγώνα, όπου ο ο Τζο θέλησε να σηκωθεί για τρεις και δέχθηκε φάουλ. Όμως όπως φάνηκε και στο replay το πόδι του πατούσε τη γραμμή και έτσι πήρε δύο βολές και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στα 0.6 για το τέλος και έχασε την ευκαιρία με τετράποντο να στείλει το ματς στην παράταση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Καβς-Σίξερς 132-121

Πίστονς-Τζαζ 114-103

Πέισερς-Νετς 112-103

Σέλτικς-Γουίζαρντς 136-107

Νικς-Τίμπεργουλβς 137-114

Γκρίζλις-Ρόκετς 109-124

Μάβερικς-Πέλικανς 99-101

Νάγκετς-Χιτ 122-112

Λέικερς-Σπερς 118-116

Μπλέιζερς-Θάντερ 121-119

Κινγκς-Γουόριορς 121-116