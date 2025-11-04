Ξέσπασμα Ρίβερς για Γιάννη: «Τον γκρέμισαν και δεν έδωσαν φάουλ, δώστε το»

Οnsports Τeam

Οι Μπακς πέρασαν από την Ιντιάνα, με τη… σουτάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έριξε στο καναβάτσο τους Πέισερς, αλλά ο Ντοκ Ρίβερς, μετά το τέλος του αγώνα, ήταν τρελαμένος με την αντιμετώπιση των διαιτητών προς τον μεγάλο αστέρα της ομάδας του.

Αναλυτικά το ξέσπασμα του Ρίβερς:

«Ναι, λοιπόν, το update είναι ότι πρέπει να καταλογιστεί το φάουλ. Αυτό είναι το update. Ο Γιάννης πήγαινε προς το καλάθι και τον γκρέμισαν. Δηλαδή, δείτε το βίντεο. Τον γκρέμισαν και δεν δόθηκε φάουλ. Είναι απίστευτο το πόσο διαφορετικά σφυρίζουν τον Γιάννη. Ένας από τους διαιτητές είπε μάλιστα: ‘Λοιπόν, ναι, τον χτυπούν στα χέρια, αλλά συνεχίζει να παίζει παρά την επαφή’. Είπα: ‘Εντάξει, παραμένει φάουλ’.

Εντάξει, είναι αρκετά δυνατός για να το ξεπεράσει. Δεν θα το αφήσει να τον σταματήσει, αλλά εξακολουθεί να είναι φάουλ. Νόμιζα ότι του έγινε φάουλ τόσες πολλές φορές και μετά η τελευταία τους φάση, αυτό που με ενόχλησε. Ο κόσμος παραπονιέται ότι σπρώχνουν τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ; Στην τελευταία φάση, ο Σιάκαμ χτύπησε ολόκληρο το χέρι του, έριξε έναν παίκτη κάτω, ακριβώς μπροστά στον διαιτητή, σχεδόν τον προκαλούσε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στις αποφάσεις. Ένα καλό παράδειγμα, αν ο Γιάννης το έκανε αυτό, θα ήταν επιθετικό φάουλ. Οπότε, δεν μου άρεσε ο τρόπος που κρίθηκε το παιχνίδι από αυτή την άποψη.

Απλώς, ακούστε, στο προηγούμενο παιχνίδι έπιασαν τον Γιάννη από τον λαιμό και δεν δόθηκε τίποτα. Σήμερα, του έδωσαν ένα κατάφωρο φάουλ λόγω του ότι ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος που σφυρίζεται δεν είναι σωστός και το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Είναι σαν να πρέπει να μαρκάρεις έναν γρήγορο Σακίλ Ο’Νιλ. Οπότε, είναι βάναυσο.

Μπορείς να ισχυριστείς -και είμαι σίγουρος ότι το κάνουν- "Γαμώτο, μπορούμε να δίνουμε φάουλ κάθε φορά"; Λοιπόν, αν το κάνεις, θα σταματήσουν να του κάνουν φάουλ. Αυτή είναι η απάντησή μου συνέχεια».