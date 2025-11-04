Αντετοκούνμπο: «Είναι θέμα… ενστίκτου»

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για την νίκη της ομάδας του μέσα στην Ιντιάνα, για το μεγάλο καλάθι που πέτυχε, αλλά και για τα φάουλ που δεν παίρνει από τους διαιτητές.

Ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Πέισερς στάθηκε στη σημασία της νίκης κι αναφέρθηκε στς αποδοκιμασίες προς τον Μάιλς Τέρνερ και τις βολές που παίρνει, ενώ δε θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο και το μεγάλο νικητήριο καλάθι του.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι απέμεναν 14" στο χρονόμετρο. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοια θέση με αυτή την ομάδα. Ήθελα απλά να σιγουρέψω ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Μία ή δύο κατοχές πριν, πήρα ένα σουτ που δεν ήταν καλό και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν "ξεκίνα την ντρίμπλα σου στα 6", πάρε το σουτ στα 2" ή στο 1" και σούταρε καλά". Κάτι που έκανα και μπήκε μέσα. Είναι ένστικτο. Τη στιγμή που έκανα την περιστροφή, αισθάνθηκα ότι ερχόταν ο αντίπαλος και για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είδα τον Μάιλς (Τέρνερ) να είναι κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι απέμενε ένα δευτερόλεπτο και έπρεπε να πάρω το σουτ, οπότε έβαλα την μπάλα στο χέρι μου, σούταρα καλά και πήγε μέσα.

Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ αν έχω πάρει το σουτ και το έχω χάσει, γιατί θα μπω στα αποδυτήρια και θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου στα μάτια, λέγοντας δικό μου το λάθος, θα βάλω το επόμενο’. Αν όμως δεν πάρεις το σουτ, πονάει. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή θέση. Κάποιες φορές έχω αστοχήσει, κάποιες έχω ευστοχήσει. Ο κόσμος δεν θυμάται τις φορές που αστόχησες, θυμάται όμως όλες τις φορές που έβαλες το καλάθι. Οπότε είμαι χαρούμενος για αυτό».

Για τις αποδοκιμασίες των οπαδών των Πέισερς στον Μάιλς Τέρνερ, που επέστρεψε ως αντίπαλος στην Ιντιάνα: «Ξέραμε ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι να κερδίσουμε, για μας και τον Μάιλς. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι εχθρική και η επιστροφή του Μάιλς πρόσθεσε σε αυτό. Έπαιξε εδώ για δέκα χρόνια και σίγουρα τον πονάει που αποδοκιμάστηκε, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να τον σηκώσουμε πάνω. Είναι ένα φοβερό παιδί, έδωσε τα πάντα για τους Πέισερς όλα αυτά τα χρόνια. Μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, αλλά το να αποδοκιμάζεις έναν παίκτη που αποφάσισε να πάει σε άλλη ομάδα για την οικογένεια και τον εαυτό του… τι διάολο; Δεν είναι δίκαιο για τα δέκα χρόνια που πρόσφερε τόσα στους Πέισερς, αλλά το διαχειρίστηκε πολύ καλά και έφυγε νικητής».

Για την αντιπαλότητα που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ Μπακς και Πέισερς: «Μου αρέσει αυτή η αντιπαλότητα. Οι Πέισερς έχουν εξαιρετική ομάδα, σπουδαίο προπονητή, παίζουν μπάσκετ νέας εποχής και ο κόσμος τους αγαπά το μπάσκετ. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ ξέρουμε πως θα έχουμε δύσκολο έργο».

Για το αν είναι δυσαρεστημένος που δεν παίρνει πολλά φάουλ και εκτελεί λίγες βολές σε σχέση με άλλους σταρ: «Δεν είμαι εκνευρισμένος. Προφανώς πιστεύω πως μπορώ να παίρνω περισσότερες βολές, σε πολλές φάσεις κάποιες επαφές δεν σφυρίζονται. Όλοι κάνουμε λάθη, εγώ, ο κόουτς, οι διαιτητές, προσπαθώ να μην διαμαρτύρομαι, αλλά εκτιμώ όταν ο κόουτς Ρίβερς με υπερασπίζεται».