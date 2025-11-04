Αντετοκούνμπο: Καλαθάρα ο «Greek Freak» και τέζα οι Πέισερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε αδιανόητη καλαθάρα στο τέλος της αναμέτρησης με τους Πέισερς δίνοντας στους Μπακς την νίκη με 117-115.
Η ομάδα του Μιλγουόκι πέρασε από την Ιντιανάπολις (117-115) και ανέβηκε στο 5-2 (3-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι εντυπωσιακός.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη σε 31:44 αλλά αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι το τελευταίο δίποντο που πέτυχε και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Το 13ο σε 19 προσπάθειες.
Καλάθι που μάλλον θα το θυμάται σε όλη του την καριέρα.
Απολαύστε το:
GIANNIS. CALLED. GAME. pic.twitter.com/TLS3Ip1yP5— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Νετς - Τίμπεργουλβς 109-125
Πέισερς - Μπακς 115-117
Σέλτικς - Τζαζ 103-105
Νικς - Ουίζαρντς 119-102
Ρόκετς - Μάβερικς 110-102
Γκρίζλις - Πίστονς 106-114
Νάγκετς - Κινγκς 130-124
Μπλέιζερς - Λέικερς 115-123
Κλίπερς - Χιτ 119-120