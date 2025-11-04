Αντετοκούνμπο: Καλαθάρα ο «Greek Freak» και τέζα οι Πέισερς

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε αδιανόητη καλαθάρα στο τέλος της αναμέτρησης με τους Πέισερς δίνοντας στους Μπακς την νίκη με 117-115.

Η ομάδα του Μιλγουόκι πέρασε από την Ιντιανάπολις (117-115) και ανέβηκε στο 5-2 (3-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι εντυπωσιακός.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη σε 31:44 αλλά αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι το τελευταίο δίποντο που πέτυχε και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Το 13ο σε 19 προσπάθειες.

Καλάθι που μάλλον θα το θυμάται σε όλη του την καριέρα.

