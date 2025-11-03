ΝΒΑ: «Αφηνιασμένος» Ντόντσιτς οδηγεί τους Λέικερς - Πρώτη ήττα για Σπερς και Μπουλς

Onsports team

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA και τα highlights των αγώνων.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 130-120 επί των Μαϊάμι Χιτ, με 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Τζέικ ΛαΡέιβια είχε 25 πόντους. Για το Μαϊάμι, ο Χάιμι Χάκεζ Τζούνιορ σημείωσε 31 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.

Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 165 πόντους στα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν, επίδοση-ρεκόρ για παίκτη των Λέικερς (Τζέρι Γουέστ 1969/70 - 154 π., Κόμπι Μπράιαντ 2005/06 - 146 π.).

Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 13 ασίστ, οδηγώντας τους Φοίνιξ Σανς στη νίκη με 130-118 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη σεζόν. Ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε 17 πόντους με πέντε τρίποντα, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα περιορίστηκε στους 9 πόντους με 4/14 σουτ, 9 ριμπάουντ και 6 λάθη. Ο Στεφόν Κάστλ είχε 26 πόντους για το Σαν Αντόνιο, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, επικρατώντας 128-116 των Σικάγο Μπουλς, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη χρονιά. Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 31 πόντους, 19 εκ των οποίων στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ενώ οι Νικς είχαν 20/42 τρίποντα. Ο Τζος Γκίντι πέτυχε τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ για το Σικάγο.

Η Φιλαδέλφεια συνέχισε την καλή της πορεία, νικώντας 129-105 τους Μπρούκλιν Νετς, που παραμένουν χωρίς νίκη (0-6). Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ σημείωσε 29 πόντους προτού αποχωρήσει με διάστρεμμα, ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε 26, ενώ ο Κουέντιν Γκραϊμς είχε 22 πόντους και 13 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν αγωνίστηκε για δεύτερη φορά φέτος. Για τους Νετς, ο Κάμερον Τόμας πέτυχε 29 πόντους, όμως η ομάδα είχε 7/38 τρίποντα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA



Θάντερ-Πέλικανς 137-106



Νετς-Σίξερς 105-129





Χόρνετς-Τζαζ 126-103





Καβαλίερς-Χοκς 117-109





Ράπτορς-Γκρίζλις 117-104





Νικς-Μπουλς 128-116





Σανς-Σπερς 130-118





Λέικερς-Χιτ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ανατολική Περιφέρεια

Φιλαδέλφεια 5-1

Νέα Υόρκη 3-3

Βοστώνη 3-4

Τορόντο 3-4

Μπρούκλιν 0-6

--------------------

Σικάγο 5-1

Μιλγουόκι 4-2

Ντιτρόιτ 4-2

Κλίβελαντ 4-3

Ιντιάνα 1-5

---------------------

Μαϊάμι 3-3

Ατλάντα 3-4

Ορλάντο 3-4

Σάρλοτ 3-4

Ουάσινγκτον 1-5

Δυτική Περιφέρεια

Οκλαχόμα Σίτι 7-0

Πόρτλαντ 4-2

Ντένβερ 3-2

Μινεσότα 3-3

Γιούτα 2-4

--------------------

ΛΑ Λέικερς 5-2

ΛΑ Κλίπερς 3-2

Γκόλντεν Στέιτ 4-3

Φοίνιξ 3-4

Σακραμέντο 2-4

--------------------

Σαν Αντόνιο 5-1

Χιούστον 3-2

Μέμφις 3-4

Ντάλας 2-4

Νέα Ορλεάνη 0-6

