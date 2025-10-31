Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Βγήκε μπροστά ο Ρόλινς στους Μπακς απόντος του Αντετοκούνμπο - Νίκη επί των Ουόριορς
AP Photo/Morry Gash
Οnsports Τeam 31 Οκτωβρίου 2025, 09:50
NBA / Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς / Μιλγουόκι Μπακς

NBA: Βγήκε μπροστά ο Ρόλινς στους Μπακς απόντος του Αντετοκούνμπο - Νίκη επί των Ουόριορς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για τους Μπακς κόντρα στους Ουόριορς, αλλά η ομάδα του Μιλγουόκι πήρε την εντός έδρας νίκη 120-110 χάρις στην εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Ρόλινς.

Ο 23χρονος γκαρντ των «Ελαφιών» έκανε ρεκόρ καριέρας, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, ενώ είχε ακόμα και 8 ασίστ, με τον Μάιλς Τέρνερ να τον… ακολουθεί με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, τη στιγμή που ο Κόουλ Άντονι είχε 16 πόντους.

Από την άλλη, πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους ήταν ο Στεφ Κάρι με 27 πόντους, ενώ 24 πόντους σημείωσε ο Τζόναθαν Κουμίνγκα και 23 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο Τζίμι Μπάτλερ. Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι οι Σακραμέντο Κινγκς, το βράδυ του Σαββάτου (01/11) στις 23:00 στο Fiserv Forum.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς - Ορλάντο Μάτζικ 107-123

 

Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-110

 

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 127-108

 

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μαϊάμι Χιτ 107-101



Ροή ειδήσεων

STORIES
Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο
7 λεπτά πριν Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος
35 λεπτά πριν ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
56 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/10) - Με Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved