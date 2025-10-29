Ομάδες

NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Morry Gash
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 09:20
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Νιου Γιορκ Νικς

NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στην 3η τους φετινή νίκη στο NBA επικρατώντας 121-111 των Νικς, σημειώνοντας μία ακόμα 30άρα στη σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, ενώ είχε ακόμα και 8 ριμπάουντ, πλησιάζοντας στο double double. Παράλληλα, στα 33 λεπτά που πάτησε παρκέ είχε 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες.

Σημαντική ήταν για τα «Ελάφια» και η παρουσία του Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο, ενώ για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 36 πόντους, αλλά αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι και ο Μίκαελ Μπρίτζες τελείωσε με 24 πόντους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Φιλαδέφλεια 76ερς 134-139

Μαϊάμι Χιτ - Σάρλοτ Χόρνετς 144-117

Μιλγουόκι Μπακς - Νιου Γιορκ Νικς 121-111

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σακραμέντο Κινγκς 107-101

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Λος Άντζελες Κλίπερς 98-79



