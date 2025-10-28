Ομάδες

NBA: Έγραψε ιστορία ο Γιόκιτς - 4Χ4 για Θάντερ και Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
AP Photo/Abbie Parr
Οnsports Τeam 28 Οκτωβρίου 2025, 09:19
NBA

Ιστορική ήταν η επίδοση που σημείωσε ο Νίκολα Γιόκιτς στη νίκη 127-114 των Νάγκετς στη Μινεσότα απέναντι στους Τίμπεργουλβς.

Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με αποτέλεσμα να «γράψει» το τρίτο συνεχόμενο triple double στο ξεκίνημα της σεζόν. Μάλιστα, μ’ αυτήν την επίδοση ο διεθνής άσος έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει στην εκκίνηση της χρονιάς, μετά τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Όσον αφορά στον αγώνα, κορυφαίος για τους Νάγκετς ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ που τελείωσε με 43 πόντους, ενώ 25 πέτυχε ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς που ήταν ο κορυφαίος για τους γηπεδούχους.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 13 από τους 23 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο, βοηθώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να παραμείνουν αήττητοι επικρατώντας 101-94 εκτός έδρας επί των Ντάλας Μάβερικς. Οι Θάντερ προηγήθηκαν με 22 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι Μάβερικς πλησίασαν, πριν η Οκλαχόμα Σίτι σταθεροποιηθεί επιθετικά στο τέλος.

Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2017-’18 οι Σπερς ξεκίνησαν τη σεζόν με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σημείωσε 24 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και δύο καλάθια στο τέλος, βοήθησαν τους γηπεδούχους του Σαν Αντόνιο να νικήσουν τους Τορόντο Ράπτορς 121-103.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 95-116

 

Φιλαδέλφεια 76ers - Ορλάντο Μάτζικ 136-124

 

Σικάγο Μπουλς -Ατλάντα Χοκς 128-123

 

Σαν Αντόνιο Σπερς - Τορόντο Ράπτορς 121-103

 

Χιούστον Ρόκετς - Μπρούκλιν Νετς 137-109

 

Νιου Όρλινς Πέλικανς - Μπόστον Σέλτικς 90-122

 

Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 94-101

 

Γιούτα Τζαζ - Φοίνιξ Σανς 138-134 παράταση

 

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντένβερ Νάγκετς 114-127

 

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μέμφις Γκρίζλις 131-118

 

Λος Άντζελες Λέικερς - Πόρτλαντ Μπλέιζερς 108-122



