Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ζογκλερικό καλάθι του Θανάση που τον έκανε να αναφωνήσει «Oh my god»

Onsports Team

Το «Oh my god» του «Greek freak» για το απίθανο καλάθι του Θανάση

Το 2/2 έκαναν οι Μιλγουόκι Μπακς στην pre-seasson στο ΝΒΑ καθώς επικράτησαν με 117-111 των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έπαιξε για μία ακόμη φορά, ωστόσο στην αναμέτρηση πήρε χρόνο συμμετοχής ο αδελφός του «Greek Freak», Θανάσης, ο οποίος μάλιστα είχε θετική παρουσία.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 6 λεπτά και είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Ωστόσο, λίγα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης ο Θανάσης με ένα δύσκολο καλάθι του ξεσήκωσε τους οπαδούς και «τρέλανε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κάνοντάς τον να πιάσει το κεφάλι του και να αναφωνήσει «Oh my God».

Δείτε το καλάθι και την αντίδραση του «Greek Freak»: