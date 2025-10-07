Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του - «Οι Νικς είχαν επαφές με τους Μπακς»
Ο Σαμς Σαράνια έριξε τη… βόμβα του, αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο είναι... μακριά από το να θεωρηθεί δεδομένο.
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος επιμένει εδώ κι αρκετό καιρό ότι το μέλλον του «Greek Freak» στους Μπακς είναι αβέβαιο.
Στην έναρξη της preseason, ο Σαράνια έκανε νέο «χτύπημα» υποστηρίζοντας ότι στο ραντεβού που έγινε το καλοκαίρι στην Αθήνα, ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη και στον GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ανήσυχος.
Ο λόγος είναι ότι ο «Greek Freak» έχει αρχίσει να αμφιβάλει για το κατά πόσο οι Μπακς θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ξανά το πρωτάθλημα. Αυτό το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε πραγματικά την αναζήτηση των καλύτερων επιλογών μακριά από το Μιλγουόκι.
Ως εκ τούτου υπογραμμίζει ο Σαράνια ότι «το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγούοκι απέχει από το να θεωρείται δεδομένο».