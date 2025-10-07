Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του - «Οι Νικς είχαν επαφές με τους Μπακς»
AP Photo/Brandon Dill
Onsports team 07 Οκτωβρίου 2025, 16:24
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του - «Οι Νικς είχαν επαφές με τους Μπακς»

Ο Σαμς Σαράνια έριξε τη… βόμβα του, αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, το οποίο είναι... μακριά από το να θεωρηθεί δεδομένο.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος επιμένει εδώ κι αρκετό καιρό ότι το μέλλον του «Greek Freak» στους Μπακς είναι αβέβαιο.

Στην έναρξη της preseason, ο Σαράνια έκανε νέο «χτύπημα» υποστηρίζοντας ότι στο ραντεβού που έγινε το καλοκαίρι στην Αθήνα, ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη και στον GM των Μπακς, Τζον Χορστ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ανήσυχος.

Ο λόγος είναι ότι ο «Greek Freak» έχει αρχίσει να αμφιβάλει για το κατά πόσο οι Μπακς θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ξανά το πρωτάθλημα. Αυτό το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε πραγματικά την αναζήτηση των καλύτερων επιλογών μακριά από το Μιλγουόκι.

Ως εκ τούτου υπογραμμίζει ο Σαράνια ότι «το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγούοκι απέχει από το να θεωρείται δεδομένο».



Ροή ειδήσεων

NBA
Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του
44 λεπτά πριν Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του
MUNDIAL
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Με Καρέτσα η Εθνική Ελλάδας στα κρίσιμα ματς με Σκωτία και Δανία
54 λεπτά πριν Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Με Καρέτσα η Εθνική Ελλάδας στα κρίσιμα ματς με Σκωτία και Δανία
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του - «Οι Νικς είχαν επαφές με τους Μπακς»
1 ώρα πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλα ανοικτά για το μέλλον του - «Οι Νικς είχαν επαφές με τους Μπακς»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Στη Γερμανία για το «2 στα 2» ο Πανιώνιος – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με την Ουλμ
2 ώρες πριν Eurocup: Στη Γερμανία για το «2 στα 2» ο Πανιώνιος – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με την Ουλμ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved