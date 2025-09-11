Διακοπές στην Ελλάδα ο Λεμπρόν Τζέιμς - Το νησί που επέλεξε ο «Βασιλιάς» του NBA

Οnsports Τeam

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε για ένα ακόμα καλοκαίρι την αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, την οποία και επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο σούπερσταρ των Λος Άντζελς Λέικερς ταξίδεψε στην Κέρκυρα αυτή τη φορά μαζί με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για για να ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου στο NBA.

Η σχέση του Λεμπρόν με τη χώρα μας κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας επισκεφθεί τα νησιά μας αρκετές φορές στο παρελθόν.

Έχει χαρακτηρίσει, μάλιστα, την Ελλάδα ως «παράδεισο».

Το βράδυ της Τρίτης (9/9), ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε αντιληπτός σε γνωστό εστιατόριο της Βόρειας Κέρκυρας και δείπνησε με τους δικούς του ανθρώπους, βγάζοντας αρκετές φωτογραφίες με το προσωπικό και τους επισκέπτες του μαγαζιού.

Δείτε το σχετικό βίντεο του kerkyrasimera.gr: