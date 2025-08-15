Ομάδες

NBA: Αλλάζουν «χέρια» οι Μπλέιζερς με περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια
Onsports Team 15 Αυγούστου 2025, 09:22
NBA

NBA: Αλλάζουν «χέρια» οι Μπλέιζερς με περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια

Ιδιοκτήτης ομάδας του NHL, γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ξοδεύοντας τεράστιο ποσοστό για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.

Οι ιστορικές αλλαγές ιδιοκτησιών στο ΝΒΑ, συνεχίζονται. Ο Τομ Ντάντον, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ξοδεύοντας ένα ποσό που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σαμς Σαράνια απ’ το ESPN. Ο Ντάντον κάνει είσοδο στο ΝΒΑ, ενώ ήδη είναι ιδιοκτήτης των Καρολάινα Χάρικεϊνς, ομάδα που συμμετέχει στο NHL.

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγούμενος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς ήταν ο Πολ Άλεν. Ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή το 2018. Πριν πεθάνει είχε εκφράσει την επιθυμία τα έσοδα από μελλοντική πώληση της ομάδας, να πάνε όλα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το deal έγινε με τον οργανισμό που διαχειρίζεται την περιουσία του Πολ Άλεν, ο οποίος είχε αγοράσει την ομάδα του Πόρτλαντ έναντι 70.000.000 δολαρίων το 1988.

 



