Νέο περιστατικό με ρίψη δονητή σε αγώνα WNBA

Ακόμη ένα περιστατικό ρίψης σεξουαλικού βοηθήματος σε αγώνα του WNBA, συνεχίζοντας μια ανησυχητική τάση που προκαλεί προβληματισμό στη λίγκα.

Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα των Ιντιάνα Φίβερ απέναντι στους Σπαρκς στο Λος Άντζελες, όταν ένα ερωτικό βοήθημα εκτοξεύθηκε στο παρκέ την ώρα που η Κέλσι Πλαμ εκτελούσε βολή, με 2:05 να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Η παίκτρια των Σπαρκς κλώτσησε το αντικείμενο στην εξέδρα, χωρίς το συμβάν να προκαλέσει περαιτέρω διακοπή.

Το γεγονός έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων περιστατικών: στις 29 Ιουλίου στον αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις με την Ατλάντα Ντριμ και λίγες ημέρες αργότερα, όταν οι ίδιες φιλοξενήθηκαν από το Σικάγο.

Μάλιστα, για το επεισόδιο στην Ατλάντα συνελήφθη το Σάββατο ο 23χρονος Ντέλμπερτ Κάρβερ, ο οποίος κατηγορείται για διατάραξη της τάξης, προσβολή της δημόσιας αιδούς και παράνομη είσοδο σε χώρο. Αντίθετα, η αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι δεν έγινε κάποια προσαγωγή ή κλήση υπηρεσίας για το περιστατικό που σημειώθηκε στο εκεί παιχνίδι.

Το WNBA είχε εκδώσει ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας πως «η ασφάλεια και η ευημερία όλων στους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη λίγκα. Η ρίψη αντικειμένων στο παρκέ ή στις εξέδρες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για παίκτριες, διαιτητές και φιλάθλους. Βάσει των προτύπων ασφαλείας του WNBA, κάθε φίλαθλος που πετάει αντικείμενο εντός του αγωνιστικού χώρου αποβάλλεται αμέσως και τιμωρείται με ελάχιστη απαγόρευση εισόδου ενός έτους, ενώ ενδέχεται να διωχθεί και ποινικά από τις τοπικές αρχές».