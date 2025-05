Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τι απάντησε στο «Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός» - Γύρος, φέτα και Σχορτσανίτης

Ο «Greek Freak» έκανε Q&A κι απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις που του έκαναν οι φίλοι του.

Σε μια εξ αυτών κλήθηκε να αποκαλύψει την προτίμηση του, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος απάντησε: «Φιλαθλητικός», επιλέγοντας την ομάδα από την οποία ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο του μπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε επίσης στον Σοφοκλή Σχορτσανίτη, για τον οποίο είπε ότι είναι: «Ο καλύτερος Έλληνας σέντερ όλων των εποχών».

