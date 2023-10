NBA: Επιστροφή Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 172 μέρες και ντεμπούτο για Λίλαρντ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπειτα από 172 ημέρες πάτησε και πάλι το παρκέ, μετά τον τραυματισμό του, μια και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην περίοδο της προετοιμασίας των Μπακς για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο NBA. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε στο πλευρό του, για πρώτη φορά, τον Ντέιμιαν Λίλαρντ και έδειξαν πως ίσως αποτελέσουν το καλύτερο δίδυμο στη σεζόν.

Ο «Greek Freak» βρέθηκε στο παρκέ για 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην συνέχεια είδε την αναμέτρηση από τον πάγκο, με πάγο στα γόνατά του. Από την άλλη, ο Λίλαρντ αγωνίστηκε 22 λεπτά, ενώ χρόνο στην τέταρτη περίοδο πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Μετά τη νίκη 108-97 επί των Λέικερς, οι Μπακς θα βρεθούν στην Οκλαχόμα, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/10) θα αντιμετωπίσουν τους Θάντερ σ’ ένα ακόμα παιχνίδι προετοιμασίας.

A look at Damian Lillard's first #NBAPreseason game with the Milwaukee Bucks ?



14 PTS

2 3PM

3 AST

3 STL

22 MIN pic.twitter.com/tLhkcNLayL