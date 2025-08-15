Πρόβλημα με Μούσα, πιθανό να χάσει το Eurobasket ο Βόσνιος

Onsports Team

Ο εξαιρετικός σκόρερ της Βοσνίας υποβλήθηκε σε επέμβαση και η συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ είναι εξαιρετικά αμφίβολη – Η ομάδα του είναι στον όμιλο της Εθνικής.

Σοβαρό πρόβλημα προκύπτει στην Εθνική Βοσνίας, ενόψει του Eurobasket που αρχίζει 27 Αυγούστου. Ο Τζάναν Μούσα, κορυφαίος σκόρερ των Βαλκάνιων, υποβλήθηκε σε επέμβαση στους κοιλιακούς. Δεν ήταν κάποιο σοβαρό χειρουργείο, αλλά η συμμετοχή του κρίνεται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο παίκτης πονούσε από καιρό και έκανε την επέμβαση στο Μόναχο, όπου υπάρχει εξειδικευμένο κέντρο. Η γιατρός που έκανε την επέμβαση είναι αισιόδοξη για την αποθεραπεία του, ενώ ο ίδιος ο Μούσα λέει διαρκώς πως θέλει να προλάβει το Ευρωμπάσκετ.

Όλα αυτά, όμως, την ώρα που η αποθεραπεία του θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Η επέμβαση έγινε σε συνεννόηση και με την Ντουμπάι BC στην οποία θα αγωνίζεται ο Βόσνιος από την ερχόμενη σεζόν.

Ο Μούσα στην περίπτωση που δεν προλάβει το Eurobasket, τότε δε θα τον βρει απέναντί του η Εθνική. Οι Βόσνιοι είναι στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα, αυτόν της Κύπρου.