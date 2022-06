NBA: Ξέσπασε ο Γκρεγκ Πόποβιτς - «Σηκωθείτε από τον κ@@ο σας - Κάντε κάτι τώρα» (video)

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ακούσαμε τους πολιτικούς στα κανάλια να λένε για τις προσευχές και τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειές των θυμάτων. Είναι το ίδιο τροπάριο μετά από κάθε μακελειό. Πόσα ακόμη τέτοια θα χρειαστεί να βιώσουμε για να αλλάξει κάτι; Ένα μακελειό το μήνα; Δύο την εβδομάδα; Δεκαπέντε παιδιά; Είκοσι παιδιά;

Όταν θα φτάσουμε τα 74, μπορεί τελικά να κάνουν κάτι. Σηκωθείτε από τον κ@λο σας και κάντε κάτι επιτέλους! Οι πολιτικοί πρέπει να δουλεύουν για μας. Η πλειονότητα των πολιτών θέλουν να κάνουν επιτέλους κάτι για τους νόμους για την οπλοκατοχή. Και δεν το κάνουν γιατί τους νοιάζει περισσότερο η ισχύς τους, η θεσούλα τους και τα λεφτά, παρά ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας.

Έχω σιχαθεί να βλέπω 50άρηδες, 60άρηδες και 70άρηδες λευκούς να κάνουν σκατά τις ζωές μας γιατί είναι εγωιστές και δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο πέρα από τη θέση τους».

Δείτε το βίντεο:

Popovich talked about how Texas should get its political officials in power and put them in a room until they can come up with solutions. He asked “how many more is it going to take?” And ended his statement with “Get off your ass.” pic.twitter.com/BlqVXPwobV