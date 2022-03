NBA: Σε «τρελά» κέφια ο Αντετοκούνμπο - Το νέο «χτύπημα» του Έλληνα σούπερ σταρ

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς, στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια, με 118-116.

Έτσι, ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε σε εξαιρετική διάθεση, κάτι που το έδειξε και στη συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να πει ένα ακόμα ανέκδοτο, που δεν το λες και ιδιαίτερα πετυχημένο. Τι είπε;

«Πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» και αφού δεν απάντησε κανείς, είπε: «Μοσχαρίσιο κιμά». (με την ερώτηση «What do you call a cow on the floor?», και την απάντηση «ground beef»).

Δείτε το βίντεο: