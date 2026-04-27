Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο στο πλευρό του για το break το «τριφύλλι»

Onsports team

Πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, στα δύο πρώτα παιχνίδι των Euroleague playoffs, με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τις πρώτες μάχες με την ισπανική ομάδα, όπου θα έχει και τη δυναμική στήριξη από τον κόσμο του.

Η «Roig Arena» αναμένεται να έχει έντονο πράσινο χρώμα στην εξέδρας, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από 1.000 οπαδοί του «τριφυλλιού» θα δώσουν το «παρών». Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 400 οπαδοί θα ταξιδέψουν μαζί με την αποστολή της ομάδας μέσω δύο πτήσεων τσάρτερ και συνολικά υπολογίζεται να βρεθούν πάνω 1.000, σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα ματς.

Στόχος των φίλων του Παναθηναϊκού είναι να δώσουν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ώστε να κάνουν το «break» και να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης για τα Euroleague Final Four 2026.